Ginnastica dolce, al via a Montecorvino Pugliano le iscrizioni per la prima giornata

Il Comune di Montecorvino Pugliano in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Feel Good - Fit Club, organizza la prima giornata di ginnastica dolce con tecnica di risveglio muscolare che si terrà sabato 20 giugno 2020 alle ore 18, presso la villa comunale della frazione di Pagliarone (area DECLATHON). La partecipazione alla prova è gratuita fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni saranno raccolte dall’ASD Feel Good Fitclub inviando un messaggio WhatsApp ai seguenti numeri telefonici: 366940655, 3669406557. Dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20 di venerdì 19 giugno. La lezione, dalla durata circa di 60 minuti, sarà effettuata dai personal trainer: Michele Petrillo e Francesco Russo. Per poter partecipare alla prova bisogna presentarsi muniti di tappetino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'annuncio

"Si tratta di una iniziativa che mi auguro coinvolga quante più persone possibili – dichiara il Sindaco Alessandro Chiola. Oggi come non mai abbiamo bisogno di ritrovare quella tranquillità persa forse durante il lockdown. Lo sport, in generale, permette la nascita di relazioni interpersonali, il miglioramento del benessere fisico e psichico della persona, lo sviluppo corporeo e mentale e il potenziamento delle risorse individuali, lo sport è vita". "Questa prima giornata di ginnastica dolce – spiega il delegato allo Sport, Rosario Castelluccio, - era nei nostri progetti anche prima dell'emergenza COVID-19. La nostra idea era ed è, quella di sfruttare al massimo le ampie aree di cui dispone il nostro enorme territorio, per praticare lo sport all'aria aperta. Oggi, con l'emergenza sanitaria che ci ha colpito, l'opportunità degli ampi spazi è diventata una priorità. La nostra speranza è che il primo evento sia un apripista a tutte le altre discipline da programmare in futuro sul territorio. La mia idea - conclude - nonché il mio dovere da delegato allo sport, è quello di garantire molteplicità di attività sportive ai nostri giovani, ma non solo".