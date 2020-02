Cabaret al Teatro Nuovo, c'è Gino Cogliandro

Gino Cogliandro, noto attore di teatro e cabarettista, celebre membro dei Trettrè, continua la sua collaborazione col Teatro Nuovo di Salerno, con una nuova commedia da lui stesso scritta e interpretata. "Forse a volte ritornano", questo il titolo dell'opera, va in scena al Nuovo sabato 29 febbraio alle 21.00 e domenica 1 marzo alle 18.30

La trama

Saverio Maggio, un maturo compositore e musicista di grande successo, torna a vivere a Napoli, sua città natale dopo 40 anni di permanenza a Milano. Decide quindi di prendere in fitto un appartamento in un antico palazzo napoletano. Le petulanti frequenti visite di un improbabile agente immobiliare e le improvvise incursioni di strampalati vicini di casa, portano all’esasperazione il povero protagonista, in cerca di riposo e tranquillità. La storia diventa intrigante e surreale quando al malcapitato protagonista appare più volte, misteriosamente, una bella donna, che gli rivela di essere stata sua moglie nelle sue precedenti vite. Poiché le apparizioni sono viste solo da lui, si convince di essere in preda a delle allucinazioni e decide di rivolgersi ad una bella psicanalista che lo prende in cura; ma ben presto anche la psicanalista sarà coinvolta in prima persona nelle visioni di Saverio, mettendo in dubbio la sua stessa professione. La trama si snoda attraverso colpi di scena e situazioni intriganti, ma alla fine sarà il cuore e non la testa a dare a Saverio tutte le risposte alle sue domande.

Il cast



Nel cast con Gino Cogliandro e la Compagnia Stabile del Teatro Nuovo anche Margherita Rago, Ciro Girardi, Aldo Flauto, Tiziana Intennimeo, Lucia Ronca, Antonello Cianciulli. Regia di Ugo Piastrella. Info e prenotazioni: tel. 089220886