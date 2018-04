"Mamma... ieri mi sposo": Gino Rivieccio al Teatro delle Arti

Gino Rivieccio, Sandra Milo, Fanny Cadeo e Marina Suma al Teatro delle Arti in "Mamma... ieri mi sposo". Spettacolo in scena sabato 21 aprile alle ore 21 e domenica 22 aprile alle ore 18.30. La regia è di Pino Strobioli. Il biglietto costa 25 euro. "Mamma... ieri mi sposo" è una commedia borghese ambientata negli anni '70, ispirata alla grande tradizione del teatro comico inglese, dove gli equivoci generano situazioni paradossali, scambi di persone, straordinari meccanismi teatrali.

La trama

Un uomo sui 50 anni apprensivo e sprovveduto, Gino Rivieccio, tiene nascosto alla madre, Sandra Milo, di essersi sposato da alcuni mesi. le omissioni non finiscono qui: tiene nascosto alla moglie, Marina Suma, di non aver mai detto a sua madre del suo matrimonio. Per mantenere l’equilibrio suocera-figlio-nuora, inventa ricorrenti trasferte di lavoro e va invece a rifugiarsi in un villino di campagna, tenuto nascosto alla moglie, dove si incontra una volta al mese con un‘altra donna.