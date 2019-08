Giornata per la vita: artisti, area food e giochi ad Albanella

"Giornata per la vita e per Vito". E' questo il titolo della manifestazione organizzata il 23 agosto a Borgo San Cesareo di Albanella. Salvare una vita con un sorriso: un grande impegno per l’associazione La Panchina che ogni anno promuove l’evento. Gioco e informazione, divertimento e partecipazione, allegria e buone prassi.

Il programma

La Giornata per la Vita e per Vito si svolgerà come ogni anno nei pressi della parrocchia dedicata a San Giuseppe Lavoratore. In programma alle ore 17.00 I Supereroi a cura di “Sole e Valterino animazione” con mascotte, giochi a tema, balloon art, face painting e trasformisti caricaturisti. Dalle ore 20.00 laboratorio di pittura estemporanea, gonfiabili, area food e area selfie. Alle ore 21, concerto per la vita ed estrazione dei numeri vincenti per la lotteria di beneficenza. L’intero ricavato sarà utilizzato per cardioproteggere il comune di Stio Cilento, per la sostituzione delle batterie per i defibrillatori presenti nel comune di Felitto e il completamento del parco giochi presente a Borgo San Cesareo-Albanella.

La presentazione

“L’obbiettivo dell’associazione La Panchina, attiva dal 2010 – commenta Emilia Verderame, presidente dell’organizzazione - è installare defibrillatori automatici nei piccoli comuni cilentani lontani dalle strutture ospedaliere. Un DAE – defibrillatore automatico permette di salvare vite umane. L’impegno de La Panchina è consentire alle comunità locali di averne almeno uno e soprattutto di poterlo utilizzare con percorsi formativi attivati proprio dalla nostra associazione”.