Summer Mini Universiade: a Salerno, due settimane di giochi per bambini e ragazzi

Si chiamano Summer MiniUniversiade e si affiancano alle tantissime competizioni che si terranno a Napoli e in Campania fino al 14 luglio per l’evento internazionale sportivo dell’anno. Un progetto speciale, voluto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e realizzato dalla società inhouse Scabec, per coinvolgere e far partecipare i ragazzi delle periferie e alcuni dei minori coinvolti in attività di recupero sociale e di formazione. A Salerno, fino al 13 luglio, la parrocchia di Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo accoglierà decine di ragazzi per attività ludico sportive, eventi e tornei.

Info utili

Orari delle attività: dalle 9.30 alle 12, attività ludico-sportive; dalle ore 18.30 fino a sera: eventi e tornei. Info ed iscrizioni al numero telefonico 3936089232. Le attività si svolgeranno nelle sale e sul sagrato della Parrocchia Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo Salerno, Campetto della Parrocchia Santa Margherita, area pedonale in prossimità di via Achille Napoli



Il programma

Lunedì 1° luglio, ore 9.30-12: giochi di una volta, tornei di giochi da piazza dai 5 ai 12 anni. Alle 18.30, calcio balilla umano (per tutti). Martedì 2 luglio, a tutto sport: attività ludico-sportive per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Alle ore 20, aperitivo letterario: incontro con Marino Bartoletti. Il 3 luglio, sport in miniatura: minitornei di sport da tavolo dai 5 ai 12 anni. Alle 18.30, Park & Slide (per tutti). Il 4 luglio, splash: giochi d’acqua dai 5 ai 12 anni. Venerdì 5 luglio, a tutto sport: attività ludico-sportive per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Lunedì 8 luglio, dalle 9.30-12, giochi di una volta e calcio balilla umano dalle ore 18.30. Stesse attività e stessi orari il 9 luglio, di mattina. Alle ore 20, aperitivo letterario: incontro con Andrea Pau. Sport in miniatura in programma il 10 luglio e l'11 luglio. Venerdì 12, attività ludiche e dalle ore 18.30 alle 20 cerimonia di chiusura aperta a tutte le età. Sabato 13 luglio, Park & Slide (per tutti). Domenica 14 luglio, alle 18.30, premiazioni finali tornei.

Le attività sportive

Calcio a 5 dal lunedì al venerdì (6/8 anni 17.30 – 9/11 anni 18.20 – 12/14 anni 19.10 – over 15 anni 20.10), beach volley lunedì, mercoledì, venerdì (10/14 anni 17.30 – 14/18 anni 18.30 – over 18 19.30), beach tennis martedì e giovedì (9/11 anni 17.30 – over 15 19.30), street basket lunedì, mercoledì, venerdì (12/14 anni 17.30– 15/30 anni 18.30– over 30 19.00), mini basket martedì e giovedì (6/8 anni 18.00 – 9/11 anni 19.00). Dal 3 al 14 luglio la Scabec, associazione organizzatrice, assicurerà presso le sedi parrocchiali la trasmissione delle diverse gare delle Universiadi, attraverso il collegamento in streaming con smart tv o sistema di proiezione.