"Gioielli e monili che raccontano la storia" per la giornata delle famiglie al museo ad Eboli

Al Museo Archeologico Nazionale di Eboli offriamo una giornata davvero particolare lavorando intorno al tema scelto per quest'anno dal FaMu per la Giornata delle Famiglie al Museo: “PICCOLO MA PREZIOSO”: realizzeremo splendi gioielli e monili utilizzando il bronzo e il rame, oltre ad effettuare una visita tematica alla collezione museale. Un’occasione da non perdere per tutta la famiglia.



INFO

Dove: Museo Archeologico Nazionale di Eboli

Quando: domenica 14 ottobre

Orari: dalle 10.00 alle 13.00 – turni ore 10.00 – 11.00 - 12.00

Attività (gratuite): laboratorio didattico “ Gioielli e monili che raccontano la storia” + vista guidata

Ingresso: Gratuito

Prenotazione: consigliata



CONTATTI:

Argonauta – Didattica e Servizi per la Cultura

Tel 0828-350387 – cell. 349-7376849 – 339-5099983

Mail – info@argonautalab.it

