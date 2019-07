Giordana di Amici canterà ad Eboli, fan mobilitati

Poliedrica, eclettica, cantautrice: Giordana Angi, protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà di scena ad Eboli, al centro commerciale Le Bolle, il 10 luglio dalle ore 19.

Il programma

Giordana si esibirà in un mini live e firmerà le copie del suo album, "Casa". Negli ultimi giorni, Giordana è stata protagonista di un duetto a Portofino con Alberto Urso, il tenore del talent show Amici con il quale la cantante italo-francese ha a lungo duellato. Il trionfatore dell'ultime edizione e la Angi, infatti, si sono esibiti per la gioia del pubblico. La loro collaborazione continua e si sussurra che i due possano presentarsi al Festival di Sanremo, in tandem.