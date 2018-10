Giornata del contemporaneo nel Vallo di Diano, il 13 ottobre

Sabato 13 ottobre si terrà la quattordicesima edizione della "Giornata del Contemporaneo", con l'apertura strordinaria di musei, gallerie e luoghi della cultura. Organizzato da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani - l'evento è dedicato all’arte contemporanea. Nel Vallo di Diano, l'iniziativa è riproposta da "La Nova Civitas" di Padula, che si avvale della consulenza tecnica ed organizzativa del vice presidente Giuseppe Verga.

Il programma

A Polla, Libera essenza, pensieri d’argilla: dalle ore 18 presso il Museo del Costume “Insteia Polla”, esposizione delle opere realizzate durante il corso di modellato proposto da Nova Civitas con la direzione dell’artista Roberta Chianese, il patrocinio del Comune di Polla e la collaborazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano e del Forum comunale dei giovani. A Castelcivita, evento Appartenenze: nel fantastico scenario delle Grotte, il Comune propone una mostra d’arte contemporanea con le opere degli artisti Rossella Mastalia, Claudia Cimino, Linda Edelhoff, Gelsomina Ferrara, Carmen Iorio, Flora D'Angelo, Margherita Viggiano, Fabio Colasante. La mostra sarà fruibile ai visitatori che acquisteranno il tour guidato alle Grotte. A Sala Consilina, Arti a confronto: il Comune e la Società Operaia Torquato Tasso, presso la Cappella San Giuseppe e la sede storica della Società in via Cavour, renderanno fruibili la mostra delle opere di Ugo Lo Bosco e una selezione di documenti antichi. Ad Atena Lucana, in programma Atena In Contemporanea: il Comune presso il Museo Archeologico “Elena D’Alto” e i locali della SCHIFA, propone un incontro tra l’antico ed il contemporaneo con un’esposizione di trenta opere di artisti locali. A Padula, presepi contemporanei: nel cuore del centro antico padulese, presso l’ex chiesa di Sant’Agostino, l’Associazione Nazionale Amici del Presepe-sezione Gallo propone visite alla selezione di opere d’arte presepiale. A Monte San Giacomo c'è AR CO, cioè ARte COntemporanea nelle sale di Palazzo Marone. Esporranno Liliana Bermudez, Liliana D'Auria, Roccanna Giordano, Daniela Totaro, A. Caporrino , Antonio Caporrino, Federica Lisa e PeppArt. A Teggiano, in programma Vibrazioni dell’animo: cromie vibranti delle opere di Monica Camerota arricchiranno la sala espositiva del Museo diocesano San Pietro Diocesi grazie alla Diocesi Teggiano-Policastro e la Paradhosis soc. coop. Nel complesso monumentale della SS. Pietà, esposizione collettiva degli artisti contemporanei Rosa Penna, Gianna Penna, Antonietta Morena, Pasquale Corvino, Cono Giardullo, Flavio Trezza, Massimiliano Rossomando.