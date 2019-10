La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: ecco gli eventi a Salerno e provincia

La Giornata Nazionale delle Famiglie, in programma domenica 13 ottobre, prevede al Museo al Parco Archeologico di Elea-Velia

attività per i ragazzi che avranno la possibilità di diventare per qualche ora dei veri e propri archeologi e di imparare, divertendosi, le pratiche e le finalità della professione di archeologo. Al termine del laboratorio, i partecipanti con i genitori proseguiranno per la visita guidata del sito.

Programma

Dalle 9:30 alle 10:30: simulazione dello scavo archeologico. Costo: € 5,00 bambini dai 6 ai 12 anni. Dalle 11:00 alle 13:00 Visita guidata per tutti. Costo: € 5,00 – gratuito fino a 12 anni

Extra Ticket di ingresso

Costi: € 3,00 intero – € 1,50 ridotto – gratuito fino a 18 anni. Le attività, per l'intera giornata, si svolgeranno all'aperto. Prenotazione obbligatoria al numero 0974 271016 o tramite e-mail a velia@arte-m.net Appuntamento alla biglietteria del Parco Archeologico di Elea-Velia, ritrovo all'ingresso.

A Pontecagnano Faiano

Domenica 13 ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ‘Gli Etruschi di frontiera’, in collaborazione con Argonauta–Didattica e servizi per la cultura e Avalon-Associazione di promozione sociale, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (#FAMU2019) con un appassionante programma di attività dedicato a bambini e ragazzi, in linea con il tema di quest’anno “C’era una volta al Museo…”. Il racconto dei reperti - Laboratorio di archeologia. domenica 13 ottobre, ore 10.30 – 13.00.

Non esistono altri luoghi in grado di raccontare storie quanto le sale di un Museo! Il racconto dei reperti consentirà ai piccoli visitatori di osservare, analizzare e “leggere” le storie dei manufatti in esposizione al museo, con la guida di archeologi esperti nella didattica museale. Bambini e ragazzi realizzeranno poi, con le loro mani, un simpatico oggetto ispirato alla collezione del MAP, che potranno conservare come ricordo della giornata. Il laboratorio e le attività didattiche sono a cura degli archeologi di Argonauta – didattica e servizi per la cultura. Attività adatte ai bambini dai 4 anni in su. Prenotazione consigliata: telefonare al numero 3393499773.

Giochi al Museo - Laboratorio di gioco educativo domenica 13 ottobre, ore 17 – 19. La giornata dedicata alle famiglie proseguirà nel pomeriggio con giochi da tavolo intelligenti in grado di stimolare fantasia, memoria e abilità. Laboratorio di gioco educativo a cura di Avalon - Associazione di Promozione Sociale.