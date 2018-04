Giornata dei fiori e pizza no stop: profumo e gusto si fondono, il 7 e 8 aprile

Il vivaio Palladino, a Capaccio, organizza due giorni dedicati ai fiori, agli ortaggi e ai golosi, in programma sabato 7 e domenica 8 aprile, dalle ore 8 alle 20. Il buffet delle pizze no stop sfornerà prelibatezze dalle ore 12. Di buon mattino, invece, spazio a profumi e pollice verde, con sconti previsti anche su fiori, vasi e articoli per il giardinaggio. Ingresso gratuito nel vivaio situato in località Gromola. Ospiti speciali il gusto e il profumo per un curioso gemellaggio.