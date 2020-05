Giornata mondiale dell'infermiere: chitarra e "Quanno chiove" al Ruggi

Un inno alla vita, al cambiamento, alla speranza che tutto passi, in fretta, perché tanto... l'aria cambierà. "Quanno chiove", celebre canzone dell'indimenticato Pino Daniele rappresenta l'ansia e la speranza, la fiducia. Ecco che cosa è andato in scena a Salerno oggi, martedì 12 maggio, in occasione della giornata mondiale dell'infermiere.

I dettagli

L'omaggio musicale agli infermieri dell'AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno si è materializzato in note musicali grazie ad Adolfo Stellato, infermiere dell'Azienda, che ha accompagnato con la chitarra, la bella voce di Carmela Maisto, sulle note di Pino Daniele.