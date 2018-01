Tolleranza e accoglienza: due giorni di colori e sorrisi alla Libreria Marcovaldo

Il 27 gennaio è la giornata della memoria: il mondo fa silenzio e ricorda la persecuzione subita dagli ebrei nel secolo scorso e lo sterminio della Shoah. La libreria Marcovaldo, a Cava de' Tirreni, ha scelto di riflettere e far riflettere organizzando due giorni (anche il 28 gennaio) di incontri, dibattiti e laboratori dedicati a bambini e adulti sui temi della tolleranza e dell'accoglienza.

Il programma

Sabato 27 gennaio, alle ore 17, "Tolleranza e intolleranza, un caffè filosofico". Con l'aiuto degli studenti e docenti universitari dell'associazione "Con gli occhi sul mondo" si dibatterà sui temi della tolleranza e dell'intolleranza. Perché dividiamo il mondo tra "noi" e "loro"? Che cosa spinge un essere umano a smettere di percepire l'umanità in chi gli sta di fianco? Che cosa ci ha portato più di settant'anni fa a considerare gli altri meno che umani e che cosa ci sta portando a farlo ancora oggi? L'evento è rivolto a liceali, studenti universitari, mamme, papà, nonni. Ingresso libero. Domenica 28 gennaio, alle ore 11, spazio alla festa dell'accoglienza. Si parlerà di diversità e di tolleranza con i bambini da 5 anni in su. Sarà festeggiata la bellezza di ciò che è diverso e lontano attraverso la lettura e un laboratorio variopinto e allegro che raccoglie i colori ed i profumi del mondo. Farà compagnia ai bambini un'ospite d'eccezione, una donna che ha lasciato il Marocco per vivere in Italia e che racconterà qualcosa sulla sua terra e la sua bellezza antica e profumata di Africa. Ingresso libero