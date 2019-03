"Calzini spaiati": iniziative per la giornata mondiale sindrome Down

Inizia la primavera ma sbocciano (ogni giorno, domani più che mai) anche l'inclusione, la tolleranza, l'accoglienza, i piccoli, grandi gesti che cambiano la vita di chi li riceve ma soprattutto di chi si adopera. Giovedì 21 marzo è la Giornata Mondiale della Sindrome di Down 2019 e in tutta Italia saranno organizzate iniziative per sensibilizzare ed informare le persone

L'iniziativa "calzini spaiati"

Osservando una foto colorata del corredo cromosomico specifico della sindrome, si parla spesso anche della "Giornata mondiale dei calzini spaiati", che solitamente viene festeggiata il primo venerdì di febbraio. La frase simbolo dell'edizione del 2019 è dedicata proprio ai bambini affetti da sindrome di down: "tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti". Una delle iniziative previste per la "Giornata della Sindrome di Down" del 21 marzo è far indossare ad adulti e bambini calzini spaiati per ricordare a tutti, anche attraverso i colori, quanto sia importante l'inclusività per persone con SdD“. CoorDown Onlus (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down) ha anche promosso la campagna di sensibilizzazione internazionale “Reasons To Celebrate”, per denunciare le difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del rispetto dei diritti e di accesso alle opportunità per le persone con sindrome di Down.

Le iniziative a Salerno e provincia



Tutto pronto per "Oltre", evento che attraverso l’arte abbatte i pregiudizi. Oggi, mercoledì 20 marzo, e domani, giovedì 21, in occasione delle Giornate Mondiali della Sindrome di Down e della Lotta alle discriminazioni razziali, la Sala Congressi La Filanda di Sarno, in via Roma, diventerà centro di confronto e interazione. L'evento "Oltre, L'altro - Sguardi d'arte", sarà uno spazio di condivisione, che esalterà i valori della tolleranza, dell'inclusione. Tanti artisti daranno libero sfogo alla propria creatività attraverso fotografie, fumetti, pittura, danza e poesia. L'ospite di oggi, mercoledì 20 marzo, sarà Luca Trapanese, un papà single che ha adottato Alba, una bimba con sindrome di down. . Domani, giovedì 21 marzo, ospite della serata sarà l’avvocato Hilarry Sedu, legale di deboli ed immigrati, impegnata nel contrasto di ogni forma di razzismo e discriminazione. In occasione della Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down, inoltre, il prossimo 23 marzo, l'associazione Pianeta 21 Salerno ospiterà "Guarda con il cuore on tour" di Daniela Tomasella .