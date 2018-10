"Piccolo ma prezioso", giornata nazionale delle famiglie al Museo Diocesano di Salerno

Domenica 14 ottobre ritorna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

I musei italiani aderenti all’iniziativa offrono un programma di eventi e attività dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie per stimolare e sviluppare l’interesse verso il patrimonio culturale. Ogni anno il FAMU si propone con una tematica diversa: “Piccolo ma prezioso” è il tema di quest’anno e al Museo Diocesano San Matteo di Salerno, Argonauta - Didattica e Servizi per la Cultura propone in particolare un laboratorio sulle lettere miniate medioevali.

Ai laboratori si affiancheranno anche le viste guidate adatte a grandi e piccini. Un’occasione da non perdere per tutta la famiglia.



INFO



Dove: Museo Diocesano S. Matteo di Salerno

Quando: domenica 14 ottobre

Orari: dalle 10.00 alle 13.00 – I turno ore 10.00 – II turno ore 11.30

Attività (gratuite): laboratorio didattico “ Le miniature, piccole ma preziose” + vista guidata

Ingresso: € 2.00 adulti - € 1 fino a 25 anni – GRATUITO al di sotto dei 6 anni

Prenotazione: consigliata



CONTATTI:

Argonauta – Didattica e Servizi per la Cultura

Tel 0828-350387 – cell. 349-7376849 – 339-5099983

Mail – info@argonautalab.it

fb Argonauta – Didattica e Servizi per la Cultura

Gallery