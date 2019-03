Giornata Nazionale del Paesaggio: ecco l'itinerario dei Picentini

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, in collaborazione con Enti locali e Associazioni culturali e ambientaliste del territorio, celebra per il terzo anno consecutivo la Giornata Nazionale del Paesaggio con iniziative che intendono promuovere concretamente la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio culturale dei Picentini. Domenica 17 marzo sarà possibile percorrere gli itinerari paesaggistico culturali che interesseranno i territori di Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano. Ore 8,30 raduno al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Partenza in auto per Olevano sul Tusciano, località Salitto. Si prosegue a piedi per circa 40 minuti con un percorso di dislivello di +100/-100 mt. per raggiungere il Castrum Olibani. Dopo la visita al Castello spostamento in auto per raggiungere il centro storico di Ariano dove si visiteranno il borgo e il vecchio lavatoio. Trasferimento in auto verso il Santuario della Madonna dell’Eterno a Montecorvino Rovella. Pausa pranzo al Convento di Santa Maria degli Angeli. Nel pomeriggio, si raggiunge a piedi la Cappella di Santa Maria delle Grazie e, di seguito, spostamento in auto verso la Chiesa di Sant’Ambrogio in località Occiano. Infine, spostamento in auto per raggiungere il Convento della SS Misericordia a Montecorvino Pugliano. Direttori escursione: Sandro Giannattasio (339.4875688); Peppe Mancini (339.3559866). Per Olevano sul Tusciano Olevano Arte - Antonella D’Ambrosio (3397663159). Guide siti culturali: prof. Alessandro Di Muro (Castrum Olibani), Olevano Arte (borgo di Ariano), prof. Carmine Tavarone (Cappella di Santa Maria delle Grazie), prof.sse Chiara Lambert e Francesca Dell’Acqua (Chiesa di Sant’Ambrogio). Si consigliano abiti comodi e scarpe preferibilmente da trekking, indumenti adeguati al periodo e un litro di acqua. Si consiglia di prenotare al numero 339.3559866. La partecipazione all’escursione è gratuita.

Percorso MTB – AMINA

ore 8,30 Raduno al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano; ore 8,45 partenza con percorso di 8 km su asfalto e, di seguito, su sentieri di campagna sterrati nei territori comunali di Montecorvino Pugliano (località Santa Tecla) e Montecorvino Rovella. Tempo di percorrenza: 2 ore circa. Direttore escursione: Pino Laterza (368.3104829).

Percorso FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Ore 8,30 Raduno al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Ore 8,45 partenza in bicicletta. Dal Museo Archeologico, direzione Faiano e, percorrendo Via Scontrafate, località San Vito, nel comune di Montecorvino Pugliano (Km 9 circa), e Macchia di Montecorvino Rovella. Lasciata la SP 164. Si prosegue in direzione Monticelli, nel comune di Olevano sul Tusciano (Km 18 circa). Dopo una pausa caffè, la parte più impegnativa della giornata: la salita fino alla località Salitto per poi raggiungere Cannabosto. Le biciclette intraprenderemo un breve trekking di 20/30 minuti che ci porterà al Castrum OLibani. Esaurito il programma di visite mattutine ad Olevano sul Tusciano, saranno raggiunte Montercorvino Rovella e poi Montecorvino Pugliano dove sono previste altre tappe come da programma Legambiente/CAI. Il percorso si conclude nello stesso luogo della partenza, ovvero il Museo di Pontecagnano.