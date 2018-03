Giornata nazionale del paesaggio: iniziative a Paestum, Ascea, Salerno

In occasione della II edizione della Giornata nazionale del Paesaggio il 14 marzo 2018, il Parco Archeologico di Paestum e Legambiente inaugurano l’Osservatorio sul Paesaggio di Paestum all’interno della Torre 27 (Torre Laura) sul lato meridionale della cinta muraria. L’appuntamento è fissato alle ore 10 all’ingresso del Museo Nazionale Archeologico, da cui si raggiungerà Torre Laura, oltre alla visita del monumento ci sarà la cerimonia d’apertura e si procederà quindi con la passeggiata alla scoperta del lato interno della cinta muraria fino a Porta Sirena.

Il progetto

L’Osservatorio sul Paesaggio sarà un centro per lo sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, strumento di analisi, studio e approfondimento delle tematiche connesse all’uso del territorio, da declinare anche in chiave storico-archeologica. La Torre ospiterà anche un Centro Documentazione e una Biblioteca ove raccogliere informazioni cartacee e digitali per renderle disponibili a cittadini, visitatori.

Velia

Alle ore 12, nel Parco Archeologico di Elea Velia, ad Ascea, è in programma una visita guidata gratuita al Parco sul tema “Trasformazione del paesaggio nel quartiere Meridionale”. Nell’ambito dell’iniziativa, inoltre, sarà inaugurata la mostra fotografica “Esploratori di terra, guardiani del mare: archeologi e pescatori nella storia di Ascea”, curata dal Gruppo Archeologico Velino in collaborazione con il Comune di Ascea. Costo del biglietto 3 euro.

Salerno

Proseguono le iniziative della Soprintendenza di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, Da annotare “Itinerari Segreti”, 14 marzo, ore 10, a Palazzo Ruggi a Salerno, nel cuore del centro storico. "ItineraE’ una panoramica dei siti più suggestivi ma meno conosciuti del territorio. L’iniziativa nasce da una rielaborazione del piano di comunicazione Web e Turismo Culturale che ha come obiettivo strategico l’ampliamento dell’offerta culturale e turistica attraverso la realizzazione di un tour virtuale dedicato ai luoghi d’arte in cui è intervenuta maggiormente l’opera della Soprintendenza. Il progetto intende recuperare terreno sul piano della valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale, dell’innovazione e delle tecnologie digitali; vuole promuovere quei paesi poco conosciuti dai turisti ma non meno ricchi di bellezze naturali, paesaggistiche e culturali