Giornate FAI di Primavera: ecco i siti visitabili il 24 e 25 marzo

Ritornano le Giornate FAI di Primavera. L'evento, in programma sabato 24 e domenica 25 marzo, sarà una grande festa italiana, un'occasione per riscoprire il patrimonio culturale e la ricchezza della sua storia. La manifestazione sarà anche un'importante occasione per presentare la raccolta fondi "Insieme cambiamo l'Italia". Salerno e provincia non faranno eccezione: visitabili ville, chiese, palazzi.

Tutti i siti

Nel capoluogo, ecco i siti visitabili nell'ambito dell'itinerario "L'arte sacra nel salernitano": Sede FAI, Aula di Culto di Palazzo Pedace

Via Portacatena. Orari: sabato 10.30-13 e 15.30-18.30, domenica 10.30-13 e 15.30-18.30. Le visite sono programmate ogni ora e il contributo suggerito è di almeno 3 euro. Palazzo Conforti: preziosi dipinti del diciottesimo secolo, orari 10-12 e 16-18 sia sabato che domenica con visite guidate ogni ora. Mostra "Il recupero di un patrimonio devozionale minore" a Palazzo Pinto, con apertura sabato 10.30-13 e 15.30-19. Visite guidate riservate alle scuole fino alle ore 10.30. Domenica ore 9.30-13 e 15.30-19 con visite guidate aperte a tutti, in entrambi i giorni, alle ore 10.30, 12, 16 e 17. Aperti anche il Museo Diocesano, la Chiesa di San Giorgio, la Curia Arcivescovile con il presepe di Anna Barone, la Sala dei Polittici nella Pinacoteca Provinciale. In provincia di Salerno, visitabile il Museo Diocesano Salita Episcopio, ad Amalfi, sabato dalle ore 9 alle 13. Nella stessa fascia oraria, ma domenica 25 marzo, escursione CAI da Amalfi a Ravello lungo il Dragone, con appuntamento in Piazza Duomo. Visitabile il Museo Alfonsiano a Pagani, sabato dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 18.30, domenica dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 18.30. Visitabile anche il Museo dell'Opera del Duomo di Ravello.