Giovi in bici: festeggiamenti in onore della Madonna, il 13 maggio

Occhialini, borraccia e tanta voglia di divertirsi: domenica 13 maggio dalle ore 9, a Giovi, è in programma l'ottava edizione della passeggiata in biciletta tra le colline salernitane. L'evento rientra nel fitto cartellone di festeggiamenti in onore di Santa Maria dei Campi.

Il programma

Alle ore 9, raduno nella piazza di Giovi Bottiglieri ed iscrizione dei partecipanti con quota di partecipazione (devoluta in beneficenza), di 2,50 euro a persona. La partenza è fissata alle ore 9.30 in Piazza Giovi Bottiglieri. Dopo la passeggiata e prima della discesa fino alla Chiesa di Santa Maria dei Campi per il saluto alla Vergine, sarà possibile degustare un aperitivo. Alle ore 11.30, Santa Messa. Alle ore 12.30, estrazione della lotteria di beneficenza.