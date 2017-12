Gipo, i bambini malati e la solidarietà: il cuore grande di Baronissi

Sabato 23 dicembre Gipo Scribantibo sarà a Baronissi per "Luci Irno Costellazioni Infinite" con uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie. Nella tensostruttura in largo dei Ferrovieri, ospiti speciali della città saranno i bambini del reparto oncologico dell’ospedale Santobono-Pausilipon e del reparto di onco-ematologia del Primo Policlinico di Napoli, e quelli in terapia di mantenimento, provenienti dalla Terra dei fuochi e dall’Associazione “Angeli guerrieri della terra dei fuochi”. Dalle ore 16 laboratori di pittura e scrittura. Alle 18.30, i bambini incontreranno Gipo con i suoi "Cartaracconti". Ingresso libero.