Giusi Mitrano set alla Baia dei Delfini: la cena-spettacolo

Cena spettacolo da non perdere mercoledì 31 luglio alla Baia dei Delfini in località Spineta a Battipaglia. Durante la cena, infatti, ci sarà uno splendido concerto, a cura della direzione artistica di Franco Tiano, con musica jazz di alto livello.

Le cena-concerto

Ad accompagnare il convivio con deliziosi piatti della cucina gourmet dello chef di casa ci sarà il quintetto dell'eclettica Giusi Mitrano capitanato dall'esperto pianista Bruno Salicone che da poco ha pubblicato il suo nuovo album Happy per la A.MA record e che sarà presentato al prossimo festival jazz di Urbino il 4 agosto prossimo. Il sound del quintetto è caldo ed avvolgente,di chiara matrice afroamericana. Modern jazz ma anche influenze che ammiccano al contemporary jazz. Un appuntamento da non perdere in una location da favola.

E' gradita la prenotazione