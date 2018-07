Gran galà di “benessere in” a Cava de' Tirreni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gran Galà di “Benessere In” - Sotto i cieli di Marte Serata di intrattenimento e raccolta fondi in terrazza, sotto il cielo del Marte Mediateca. Giovedì 26 Luglio presso il Marte Mediateca Eventi si terrà una serata di intrattenimento e raccolta fondi a favore dei progetti promossi dall’Associazione “Farma e Benessere” di Cava de’ Tirreni. Protagonisti della serata le associazioni cavesi ed i partner che rendono possibili le attività dell’associazione “Farma e Benessere” sul territorio metelliano e nazionale. Una occasione di confronto fra le diverse realtà. Un momento di presentazione ed interazione per sviluppare nuovi progetti a sostegno del terzo settore. L’ingresso alla serata è gratuito con menù alla carta facoltativo. E’ gradita la prenotazione. La serata sarà allietata da musica live ed intrattenimento. Durante la serata saranno presentati i progetti futuri ed i risultati dei progetti passati. Tutte le associazioni interverranno in un dibattito aperto e di confronto. Per informazioni e prenotazioni: RE.AME Cell. 3807489458 reame.segreteria@gmail.com www.reame.org

Gallery