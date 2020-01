Salerno, va in scena il "Gran Ballo delle Luci di Artista"

La "Società di Danza di Salerno” e "Il Contrapasso" con il patrocinio del Comune organizzano presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, il Gran Ballo delle Luci di Artista. L'appuntamento è per domani (domenica 19 gennaio 2019) dalle ore 17 alle 18.

L'evento

Sarà una vera Festa da Ballo, come quelle che venivano organizzate nell'800. Nell’epoca degli ideali romantici, nobili e borghesi si incontravano nelle sale dei castelli e dei palazzi di città e, a tempo di valzer e di quadriglie, parlavano di libertà, di indipendenza, di fratellanza e di conquiste civili. Tutti gli invitati potranno assistere alle danze vivendo l'emozione di un ritorno ai tempi del Risorgimento. Il Gran Ballo è una vera e propria festa, realizzata da danzatori non professionisti, provenienti da diverse città italiane, che ridanno vita alla splendida cultura di danza dell’Ottocento. Cavalieri e Dame indossano abiti del tempo realizzati sui modelli di metà '800; hanno con sé il carnet de bal per segnare il nome della persona con cui si danzano i diversi balli. Non reciteranno una parte, ma agiranno e danzeranno proprio come accadeva ad un Gran Ballo negli anni del nostro Risorgimento. Gli spettatori diventeranno gli ospiti del Gran Ballo. Non distaccati e freddi osservatori di uno spettacolo teatrale, ma a tutti gli effetti inseriti nella calda e gioiosa atmosfera generata dal piacere della musica e della danza. L'ingresso è libero