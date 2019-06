La grandezza dell’arte in mostra nella città eterna a Palazzo Ferrajoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La bellezza e la potenza del passato tornano nel presente, veicolati dalla forza creatrice dell’arte, nella manifestazione “Caput Mundi Arte Roma”, premio internazionale di arte contemporanea “Giulio Cesare”, organizzata dal 15 al 22 giugno a Roma, nell’affascinante scenario di Palazzo Ferrajoli a piazza Colonna. La rassegna è dedicata a Caio Giulio Cesare, il condottiero romano che, nell’immaginario collettivo, riporta alla mente la forza e l’audacia del popolo romano e, in chiave moderna, può essere assunta come metafora del coraggio di oltrepassare i propri limiti. Una caratteristica, questa, che nell’epoca attuale è prerogativa assoluta degli artisti che, con il loro talento, sono gli unici capaci di oltrepassare il Rubicone dell’immaginazione e di creare scenari immaginifici capaci di proiettare nel futuro chi osserva le loro opere. Quattro le sezioni che comporranno il premio internazionale: pittura, scultura, fotografia/grafica, digital art. In mostra ci saranno le opere dei più talentuosi artisti selezionati per l'occasione dallo staff di ArtetrA e Prince Group. Un posto di rilievo sarà assegnato ad una personale di sei artisti curata dal noto critico d’arte Rosario Sprovieri, che impreziosirà ulteriormente una manifestazione già arricchita da appuntamenti culturali che caratterizzeranno le giornate espositive. “Nella città che si meritò l’appellativo di “caput mundi” grazie alla sua potenza ed alla sua visione di grandezza, l’eternità della bellezza si ripropone attraverso opere che rendono omaggio all’immortalità dell’emozione ed alla gloria di una città che si presenta come una delle più importanti capitali mondiali dell’arte – ha spiegato la presidentessa di ArtetrA Veronica Nicoli - Roma ancora una volta fa da cornice al talento ed al coraggio di chi ha una visione che va oltre il presente. Agli artisti di oggi l’onorevole compito di restituire alla contemporaneità opere di elevato spessore artistico ed umano, che possano travalicare il momento ed ergersi a testimonianza del proprio tempo e del proprio io attraverso una poesia pittorica, una musica scolpita, un pensiero che si trasformerà”.

Programma – L’esposizione sarà inaugurata sabato 15 giugno, alle ore 19, a Palazzo Ferrajoli. Interverranno la presidentessa di ArtetrA Veronica Nicoli ed il presidente di Prince Group Armando Principe, il critico Rosario Sprovieri ed il musicista Tony Esposito. Sarà presente anche il marchese Giuseppe Ferrajoli. La serata inaugurale sarà ripresa dalla Tv regionale “Rete oro” e andrà in onda nel format televisivo Arte24 “L’arte di dare risalto alle arti”, in onda ogni sabato a partire dalle ore 20, la domenica alle 23 ed il martedì alle 23,30. Il finissage della mostra è fissato per il 22 giugno. Alle ore 17,30 sarà presentato il libro di Ida Mitrano sulla vita e le opere del Maestro Ennio Calabria. Interverranno il Maestro Ennio Calabria, l’autrice del volume Ida Mitrano, storico e critico d’arte, Robertomaria Siena, storico e critico d’arte. Seguirà la cerimonia di premiazione, nel corso della quale sarà attribuita la “Targa Premio” a tutti gli artisti selezionati per l’esposizione fisica; saranno inoltre consegnati cataloghi e attestati di merito artistico con nota critica a cura del comitato esaminatore di ArtetrA e attestati di partecipazione per la video esposizione. Nel corso delle giornate espositive tutti gli artisti saranno omaggiati con l’ultima uscita della rivista bimestrale “IconArt Magazine”, che contiene un articolo dedicato al premio “Caput Mundi Arte Roma”.

Artisti partecipanti – Artisti exhibition: Airin Col, Aulicino Antonietta, Avi Maurizio, Avossa Anna, Bartolozzi Rosanna, Braccini Paolo “Brac”, Bruno Roberta, Buonocore Sergio, Capraro Rosa, Carletti Franco, Caserta Luigi, Cerbone Biagio, Ciccozzi Giancarlo, Conca Monica, Corso Cecilia, Cutrano Paolo, De Biase Angela, De Tanios Roger, Di Maurizio Roberta, Di Renzo Antonella, Ferrera Monica, Ferrero Daniela, Genemans Johannes “Scultore e stilista d’arte”, Gorfi, Graziani Paolo, Iaderosa Paolo, Iotti Paola, Legnazzi Barbara, Lembo Pietro, Leone Rosa, Licheri Livia “Liv”, Menhem Chantal, Monteleone Romina, Moriconi Guillemi Guillermo, Musella Annachiara, Narbòn Juanjo, Nersisian Mariam, Palesati Enza, Pazzaglia Carlo, Pettini Paola Augusta, Pillitteri Cetty, Pizzorusso Vincenzo, Reeves Janine, Rutigliano Ennio, Scanavini Paola, Scartozzi Fabrizio, Scuderi Angelo, Sorrentino Domenico, Stigliano Tiziana, Tonelli Anna, Vaccherecci Maria Grazia, Volovich Fernando Javier, Yansen Gustavo Josè “Maestre”, Zangheri Sascia Cristiano, Zenucchini Lorenzo.

Artisti Digital Exhibition: Akande Olugbenga “Gbegi”, Altuna Valeria, Battiante Dina “Dinart”, Biscarini Alessia, Bonaventura Monica Isabella, Bonifaci Dario, Campo Luigi, Castro Teresa, Cesarano Antonio, Cesario Silvana, D.Roi, Dal Molin Stefania, Dall’Acqua Francesca “F.Da”, De Cristofaro Francesco, De Martino Massimo, De Michele Alessandra, Del Magno Giovanna “NiNa”, Del Vecchio Tiziana, Delapierre Bianca, Dottori Patrizia “PatIsHere”, Emanuele Mimmo, Ermellini Laura, Faraci Emilia, Favaro Davide, Ferrante Girolamo, Ferrante Giusy Cristina, Ferrari Andrea, Fiorani Valter, Foresta Giusy, Gaio Mario, Gessaga Mirko, Giordano Giovanni, Giorgi Chiara, Gissi Giuseppe “Pino Gi”, Gualandi Tiziana “Tijal”, Gullo Milena, Ioannacci Mariarita, Itria Giovanna, La Neve Marcello, Lahna Driss, Letizia Raffaele, Loliva Francesco, Lolli Antonella “Loi”, Lupo Tina, Macchia Michele, Marino Claudia, Martino Raffaella “Raffa”, Mazza Raffaele, Medici Fabiola, Meta Gjergji “Xho Xho”, Milli Matteo, Montefiori Erika, Monteleone Romina, Moretto Marta, Musella Annachiara, Ndiaye Mouhamed “Mooxamed”, Occhipinti Sara, Pamato Antonio “Libero”, Pannone Rita, Pasucci Dina, Pavone Marco, Pellegrini Elena, Pennesi Laura, Pettè Pina, Pettini Paola Augusta, Piatto Enzo, Picardi Daria, Pilato Antonio, Piro Massino, Porras Fabiola, Portaleone Guido, Rivera Guillermina “Guikni”, Rizzi Giusy, Rollo Antonella, Rossi Forza M. Rossella “RORF”, Rossi Luciano Mario, Rutigliano Ennio, Santoro Lorenzo, Sciuccati Massimiliano, Seri Katia, Sessa Maruska, Sirio, Soldi Massimo “MonoMax”, Tassinari Paola, Tkatchenko Victoria, Tocchini Paolo, Vandevelde Marc, Vinci Fabiàn, Zenadocchio Antonio.

Il vernissage di “Arte Roma 2019” è fissato per sabato 15 giugno, alle ore 19. La mostra proseguirà fino al 22 giugno e sarà visitabile per tutti i giorni dell’esposizione dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.