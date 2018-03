Pasqua 2018 a "La Grotta" di Palinuro: ecco il programma

E' tempo di Pasqua, Dolcevita accende i motori e prepara il suo decennale party Feaster11. Un tour "fuori porta", a Palinuro, 2 notti e tre giorni, per 2 techno party "unici": domenica 1 aprile, Andrea Oliva "Official", una guest che ha segnato la sua residenza estiva nell'Ushuaia, il luogo che ha cambiato Ibiza così come la conosciamo oggi. Lo affiancherà Marco Keìne, che torna nelle consolle dei party Dolcevita Italian Discoteque dopo una summer session 2017 strabilante. Lunedì 2 aprile, torna prorompente la techno partneopea, nel suo inconfondibile stile. Alla consolle Markantonio e Luigi Madonna, che tornano ad esibirsi in b2b (un disco a testa) dopo la loro analoga performance al closing party dell’Amnesia di Ibiza.

Modalità e costi di prenotazione

Modalità PERNOTTAMENTO (2 notti e 3 giorni domenica 1 aprile e lunedì 2) in villaggio Residence Stella del Sud (c/o La Grotta) oppure Hotel Le Tre Caravelle: 70 euro a persona. Ingresso disco in doppia serata 25 euro. Ingresso disco con tavolo champagneria 50 euro spendibile e cumulabile in bottiglie. Per info e prenotazioni: 3405195373.

