Fascino e suggestione, le Grotte di Castelcivita si visitano al buio

Proseguono le visite al buio alle Grotte di Castelcivita. Da venerdì 15 marzo a domenica 17, dalle ore 15, sarà possibile provare l’emozionante avventura della visita in penombra, in un'atmosfera di grande fascino e suggestione. A tutti i visitatori sarà consegnato un comodo casco con torcia che permetterà di effettuare la visita in sicurezza.



Info utili

Il biglietto d'ingresso per gli adulti costa 13 euro (noleggio casco incluso). Bambini e ragazzi dai 6 fino a 12 anni pagano 10 euro, noleggio casco incluso. Telefono: 0828772397, e-mail info@grottedicastelcivita.com