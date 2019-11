Le domeniche delle grotte: ingresso gratuito a Pertosa-Auletta

Ingresso e visita guidata gratuiti nelle Grotte, per i residenti del Vallo di Diano, Valle del Tanagro e Alburni. Per loro, infatti, è previsto accesso libero alle grotte di Pertosa e Auletta anche domenica 24 novembre e domenica 1 dicembre.

Info utili

La Fondazione MIdA, nei suoi obiettivi di coinvolgimento delle popolazioni residenti nei processi di conoscenza e valorizzazione del territorio e dei suoi beni naturalistici e culturali, ha deciso di lanciare l’iniziativa “Le Domeniche delle Grotte”. Una splendida opportunità per visitare l’unica grotta in Italia con un fiume sotterraneo navigabile in barca, a pochi passi da casa. La promozione è riservata ai residenti dei comuni del Vallo di Diano (Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano), della Valle del Tanagro (Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno) e degli Alburni (Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni). La prenotazione è obbligatoria al numero 0975397037 o via email all'indirizzo: prenotazioni@fondazionemida.it Sarà necessario corrispondere 1 euro come copertura assicurativa.