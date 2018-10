Guise: il nuovo video musicale prodotto da "The Gladiator Company"

Il 26 ottobre 2018, presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, si terrà la première di Guise, il video musicale della The Gladiator Company, già produttrice del cortometraggio Quel che non ti dirò mai.

Il video

Nel video di guise si vuole esprimere il concetto di resilienza, il tutto in pochissimi minuti, senza alcun dialogo ma con una storia raccontata dalle scene che si susseguono e da una serie di effetti che lo spettatore dovrà capire ed interpretare. L'idea, del giovane Fabio Ventre, è stata rielaborata da Valentina Galdi che ha diretto l'opera girata interamente in due pomeriggi primaverili: "Non è stato facile sintetizzare e rendere rappresentabile ciò che Fabio mi aveva esposto, erano una serie di pensieri e andavano raccolti in qualche modo. Dopo la prima stesura della sceneggiatura ero preoccupatissima, non ero sicura di aver reso giustizia alla sua idea ma alla fine gli è piaciuta e ha deciso di interpretare il protagonista, lo sentiva suo" ha concluso.