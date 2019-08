Tutto pronto per Gusta Minori: tre giorni di atmosfera natalizia

Annarita Vitolo, l’Immacolata in “Amica Geniale”, sarà ospite della XXIII edizione di Gusta Minori. Attese migliaia di persone, dal 29 al 31 agosto, in Costiera Amalfitana. Le Vie dell’Arte saranno popolate da 200 comparse del posto che si integreranno con 30 attori e daranno vita all’atmosfera natalizia del ‘700 napoletano. Avverrà tutto in contemporanea nella Villa Romana, nella Basilica di Santa Trofimena, nelle piazze e nei vicoli di Minori.

Il programma

A Minori il 29 Agosto sarà Natale. Nella Città del Gusto, sarà possibile ammirare il Sentiero dei Limoni, la lavorazione della pasta artigianale e percorrere le Vie del Palato. Spesso capita di vivere questa atmosfera andando ai Caraibi a dicembre. Comparse e attori daranno vita ad “Accussì Natalea”, quattro scene che si svolgeranno in contemporanea in 4 punti cruciali di Minori. Si tratta di un Format ideato con Lucia Amato nel 1997 e negli anni ha raggiunto un livello artistico di grande rilievo. E’ unico in Italia: propone ogni anno tematiche diverse e inedite; fonde le scenografie con le location naturali; si caratterizza in particolar modo per l’interazione tra artisti professionisti, attori, cantanti, musicisti, insieme a centinaia di comparse del posto, che, con grande naturalezza riescono a diventare anche loro protagonisti.

La storia e l'attualità

Negli anni, Giusta Minori ha collaborato con Benedetto Casillo, Luciano De Crescenzo, filosofo-regista scomparso da pochi giorni e sepolto, per sua volontà, nella Divina Costiera. Altro artista, simbolo della cultura Napoletana nel mondo, è Giovanni Mauriello, fondatore storico della Nuova Compagnia di Canto Popolare e” voce unica nel suo genere” delle opere del Maestro Roberto De Simone. Quest'anno, spazio all'attrice Annarita Vitolo, reduce dal successo della Fiction “L’amica geniale” di questa stagione Rai, nel ruolo di Immacolata. Altri nomi importanti del panorama teatrale Napoletano presenti alla XXIII edizione di Gusta Minori - Ciro Capano, Francesco Ruotolo, Laura Lazzari, insieme a decine di professionisti dello spettacolo - completerranno il cast dei partecipanti.

L'opera

"Le atmosfere dell’opera “Accussì Natalea”, che vedrà 200 comparse, 30 attori, con 18 spettacoli di cui ben 6 a sera e per 3 sere, 2 corpi di ballo, 4 scenografi, un allestimento che si preannuncia di grande effetto artistico ed emotivo, nei vicoli, nelle piazze – ha proseguito Buonocore, anima del Gusta Minori - saranno innumerevoli ed eterogenee: un esempio sarà rappresentato dall’ambientazione del 700 Napoletano che si intreccerà in pochi secondi con sonorità e quadri Hip Hop, catapultando lo spettatore in una realtà virtuale di effetti speciali, con artisti ballerini, acrobati della break-dance, tra cui spicca il nome di Gabriele Manzo, uno dei tanti protagonisti della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi".