Gustati Giovi: dal 3 al 9 luglio, gare di pizza, spettacoli, gastronomia

E' tutto pronto per Gustati Giovi, dal 3 al 9 luglio. La manifestazione è organizzata dal circolo Anspi “Vivere Insieme”, fonde spettacolo, cultura e cibo, esalta le antiche ricette e le premia con “Cucchiarella d'Oro”, il concorso per l'interpretazione moderna di ingredienti della tradizione salernitana. Il tema dell'edizione 2018 è “la pizza terra & passione”. Su invito degli organizzatori, si sfideranno in uno show cooking tre pizzaioli salernitani.

Spettacoli

Martedì 3 luglio, dalle ore 21.30, dopo l'inaugurazione della manifestazione, spazio a Marino Cogliani & friends - Cantautori e classico napoletano. Il 4 luglio, sempre dalle 21.30, è in programma lo show coking. Alle ore 22, si esibirà la Compagnia La Ribalta di Salerno in "Il nuovo viaggio di capitan Fracassa". Poi spazio a musica, balli e animazione latina. Il 6 luglio di nuovo show coking e spettacolo di cabaret (ore 22) con Alessandro Bolide di Made in Sud in "Non c’è niente da ridere". Il 7 luglio, dopo GustatiGiovi Anteprima, in scena la Compagnia salone Margherita di Napoli. Luciano Capurro presenterà “Le stelle del cafè Chantant”, varietà comico musicale. Domenica 8 luglio, da Made in Sud, Enzo e Sal in "Sono nato comico". Lunedì 9 luglio, show coking, alle ore 22 la Piccola compagnia di musica popolare Picarielli - Festa tour 2018 e alle ore 23.30 la premiazione.

I menù

La gastronomia sarà ricca e variegata. Martedì 3 luglio, saranno servite orecchiette con cime di rape, polpette di melanzane, pomodori in tortiera, fantasia di dolci. Mercoledì 4 luglio, pasta e fagioli di Controne, pollo e patate al forno, fantasia di dolci. Giovedì 5 luglio sarà possibile degustare paccheri con ricotta, pomodorini e basilico, gamboncello al sugo, melanzane allardate, zeppole. Venerdì 6 luglio è in programma la notte dello chef: Domenico Vicinanza, Ristorante Madia di Salerno, proporrà fusilli con alici fresche, patate in crema e finocchietto selvatico, baccalà in tortiera con cipolle, patate e pomodorini, fantasia di dolci. Il 7 luglio, Gustati Giovi riserverà rigatoni con melanzane e pacchetelle di pomodoro fiaschello dorati al forno, parmigiana di melanzane, caciocavallo semi-stagionato, zeppole. Domenica 8 luglio sarà il turno delle "mezze maniche" con con zucca e salsiccia, bocconcini di maiale con funghi al forno, frittelle di fiori di zucca, fantasia di dolci. Lunedì 9 luglio, paciocche con ceci e funghi porcini, misto di frittate, peperoni gratinati, zeppole. Tutte le sere, saranno sfornate biscotti di grano, pane fresco tipico, panini imbottiti.