"Gusto Italiano" approda a Maiori: dal 18 al 21 luglio tutti a leccarsi i baffi sul lungomare

Tutti a leccarsi i baffi sul lungomare di Maiori, dal 18 al 21 luglio: nella splendida perla costiera, infatti, arriva l’evento Gusto Italiano, dedicato ai prodotti tipici italiani con il meglio dell’enogastronomia del Made in Italy.

La 4 giorni

Gli stand degli artigiani del gusto, delle tradizioni e dei sapori valorizzeranno le eccellenze enogastronomiche, dunque, in occasione della manifestazione organizzata dalla Claai in collaborazione con il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e Tanagro Legno Idea. Non mancheranno meeting, show cooking e degustazioni dei prodotti tipici regionali del nostro territorio. Tanta curiosità.