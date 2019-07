"Gusto Italiano" sbarca a Maiori: 4 giorni all'insegna della gastronomia di qualità

Conto alla rovescia per "Gusto Italiano": l'iniziativa della Claai, infatti, dal 18 al 21 luglio sbarcherà sullo splendido Lungomare di Maiori. Imperdibile, la quattro giorni dedicata ai prodotti tipici italiani, per valorizzare il meglio dell'enogastronomia del Made in Italy con i migliori Artigiani.

Per avere informazioni, è possibile contattare il numero verde Claai 800 97 33 07.