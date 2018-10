Selfie con il mostro, sfilata in maschera e pranzo a base di zucca

Si chiama Halentoween ed è l'evento mostruoso organizzato all'Oasi del fiume Alento, l'1 novembre. Apertura alle 9 con i classici servizi attivi per tutta la giornata: visite guidate, escursioni, noleggio bici, tour in bus elettrico, cavalli, bar, ristorante, area picnic, noleggio green car.

Il programma

Dalle ore 11 alle 17, animazione a tema, postazione trucca mostro, baby horror dance, laboratorio creativo di Halloween (ogni bambino porterà a casa un lavoretto), baby horror dance, Halloween selfie station (postazione foto mostruose), sfilata delle maschere più mostruose con tutti i bambini (piccola premiazione della maschera più mostruosa). Lungo il percorso si incontreranno personaggi buffi che racconteranno storie e aneddoti di luoghi fatati. Bambini e adulti potranno partecipare in maschera.

Info utili

Alle ore 13, pranzo con menù a base di zucca. Solo ticket ingresso: 6 euro per gli adulti e under 12 gratis. Ingresso più pranzo: 20 euro per adulti e 10 euro per i bambini.