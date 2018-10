Hallogreen alla Galleria Mediterraneo: streghe, zombie e zucche

Streghe, zombie, mostri e zucche: è tutto pronto per Halloween. La festa in cui i bambini, nella notte compresa tra il 31 ottobre ed il primo novembre si trasformano in creature mostruose alla ricerca del “dolcetto o scherzetto”, sarà celebrata mercoledì 31 ottobre, dalle ore 17,30 alle ore 20,30, alla Galleria Mediterraneo di Salerno.

Il programma

La "Green Isle Entertainment", una realtà che si occupa di animazione dal 2006, ha organizzato la manifestazione “Hallogreen”, con tante iniziative ludiche per far divertire i più piccoli. I bimbi saranno accolti nello spazio attrezzato, dove saranno truccati da “piccoli mostri”. Saranno poi intrattenuti dal Ballon art a tema, da giochi di gruppo e baby dance. I piccoli saranno anche impegnati nel gioco della “Pignatta” di Halloween e potranno assistere ad uno spettacolo di giocoleria, al termine del quale sarà distribuito del gustoso zucchero filato. Non mancherà il consueto rito del “dolcetto o scherzetto”, che i piccoli potranno effettuare chiedendo dei dolci ai negozi della Galleria Mediterraneo. La partecipazione è gratuita. Informazioni al numero telefonico 3405292179.