Hallowee Palinuro:la Sirenella pronta a stregare tutti i bambini

Un’intero pomeriggio ed una sera per la festa più tenebrosa dell’anno, dove tutto sarà anormale per tutta la famiglia.

Halloween è alle porte, ed anche se nata in America, questa festività dedicata allo spavento ed ai dolcetti si è ormai ampiamente radicata anche nell’immaginario nostrano.

Le proposte per la notte di Halloween della Sirenella a Palinuro spaziano dal pomeriggio a tema per i più piccoli , forse unico nel suo genere, Anormale appunto.

Very Anormal Young e’ questo il tema dell’evento che promette di coinvolgere veramente tutti dal pomeriggio a notte fonda un programma arricchito da un menù dedicato dai più piccoli ai più grandi pensati per abbracciare tutte le fasce d’età di bambini e ragazzi.

Dopo il grande successo di pubblico della prima edizone dell’Oktobefest ,grazie alle sue due sale La Sirenella di Palinuro per Halloween si sdoppia per aprire i battenti a tanti piccoli “mostricciatoli” che accompagnati da tanta animazione , trucca bimbi, baby dance ed un baby menù hanno la possibiltà di avvicendarsi alle tenebre della notte più tenebrosa ed allo stesso tempo divertente dell’anno , durante la serata inoltre verrà premiata la maschera più tenebrosa, più originale.

E’ iniziato il conto alla rovescia, niente paura è solo Halloween.

Per tutte le info potete visitare la pagina ufficiale Facebook della Sirenella Palinuro cliccando su questo link : https://it-it.facebook.com/LaSirenellaPalinuro/