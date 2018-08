Historiae Volceianae a Buccino dal 16 al 18 agosto: cibo, musica e folklore

Historiae Volceianae si realizza nel centro storico di Buccino dal 16 al 18 agosto attraverso un’importante rievocazione storica (foto di Angelo Murano) che ogni anno porta in luce i momenti più importanti della storia dell’antica Volcei.

Il programma

Il 16 agosto, si comincia con la sezione storia e archeologia all'ex convento degli Eremitani. Dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19, visite guidate al Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante” e al Parco Archeologico urbano di Volcei. Apertura straordinaria dalle 21 alle 24 a cura del MIBAC

Sezione Rivisitazione Storica

Ore 19:00 Chiesa Santa Croce in Gerusalemme: Papa Urbano VI incontra il Frate Francesco. Ore 20, inizio corteo storico (piazza Mercato, corso Garibaldi, via Di Vona, piazza Amendola). Ore 20:30, in piazza Amendola, inaugurazione percorso storico e artigianale

Ore 22:00 Largo Brun: Papa Urbano VI alla corte D’Alemagna. Musiche medievali itineranti della “Compagnia del cervo bianco”.

Sezione Gastronomica e ricreativa

Centro storico, Parco archeologico urbano: ore 20, apertura degli stand eno-gastronomici “A tavola con i nonni”. Ore 21, apertura del laboratorio “L’esperienza della pasta fresca: Lu cavatiell Vucnes” a cura di Dina Lordi, titolare ristorante Al Chiostro. Ore 22, laboratorio ”Conoscere ed apprezzare l’olio e il vino del Tanagro” caratteristiche e specificità a cura del sommelier Michele Trimarco. Alle ore 22, in piazza VI novembre, spettacolo musicale “I Faticun”, musiche popolari.

Sezione Giovanile

Dalle ore 18:30 Vicolo Falcone: Laboratorio “Creta” a cura del Maestro Francesco Capaldo e dei Professori Marzullo e Campagna.

Dalle ore 21:30 Piazza Amendola:esposizione del progetto “Matematica e Realtà” a cura dei giovani dell’Istituto Assteas di Buccino coordinati dalla Professoressa Maria Boffa.

Le giornate successive

Il programma viene replicato negli stessi luoghi e negli stessi orari il 17 e 18 agosto. Sezione Storia e Archeologia: piazza municipio – ex convento degli Eremitani: ore 10,00/13:00 – 15:00/19:00 visite guidate al Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante” e al Parco Archeologico urbano di Volcei. Apertura straordinaria dalle 21:00 alle 24:00 a cura del MIBAC. Sezione Rievocazione Storica: ore 19:30 P.zza Mercato, Papa Urbano VI incontra il Priore Domenico. Ore 20: inizio corteo storico (p.zza Mercato, c.so Garibaldi, via Q. Di Vona, p.zza Amendola). Ore 20:30 piazza Amendola: spettacolo del gruppo sbandieratori Feudi del Cilento e Vallo di Diano. Ore 22 Largo Brun: Papa Urbano VI alla corte D’Alemagna. Musiche medievali itineranti della “Compagnia del cervo bianco”. Sezione Gastronomica e ricreativa: Centro storico Parco archeologico urbano. Ore 20, apertura degli stand eno-gastronomici “A tavola con i nonni”. Ore 21 apertura del laboratorio “L’esperienza della pasta fresca: Lu fusill Vucnes”. A cura di Dina Lordi, titolare ristorante Al Chiostro. Ore 22, laboratorio ”Conoscere ed apprezzare l’olio e il vino del Tanagro” caratteristiche e specificità a cura del sommelier Michele Trimarco. Ore 22:00 p.zza VI novembre: spettacolo musicale “Battere e Levante feat Dario Maltese”.

Sezione Giovanile

Dalle ore 18:30 Vicolo Falcone: laboratorio “Creta” a cura del Maestro Francesco Capaldo e dei Prof. Marzullo e Campagna.

Dalle ore 21:30 Piazza Amendola: esposizione del progetto “Matematica e Realtà” a cura dei giovani dell’Istituto Assteas di Buccino. Coordina la Professoressa Maria Boffa.

18 agosto

Sezione Storia e Archeologia: piazza municipio 1 – ex convento degli Eremitani. Ore 10-13 e 15-19 visite guidate al museo archeologico Nazionale di Volcei “M. Gigante” e al parco archeologico urbano di Volcei. Apertura Straordinaria dalle 21:00 alle 24:00 a cura del MIBAC. Sezione Rievocazione Storica: ore 20:30 ex convento degli Eremitani, Papa Urbano VI incontra il Priore Domenico. Ore 21:00 ex convento degli Eremitani: inizio corteo storico. Ore 21:15, p.zza IV novembre, inaugurazione percorso storico e artigianale. Ore 21:30 p.zza Amendola: spettacolo del gruppo sbandieratori. Ore 22, Largo Brun: Papa Urbano VI alla corte D’Alemagna. Musiche medievali itineranti della “Compagnia del cervo bianco”. Sezione Gastronomica e ricreativa al centro storico Parco archeologico urbano: ore 20, apertura stand eno-gastronomici “A tavola con i nonni”. Ore 21, apertura del laboratorio “L’esperienza della pasta fresca: Lu Cavatiedd Vucnes” a cura di Dina Lordi, titolare ristorante Al Chiostro. Alle ore 22, laboratorio ”Conoscere ed apprezzare l’olio e il vino del Tanagro” caratteristiche e specificità a cura del sommelier Michele Trimarco. Ore 22, in piazza VI novembre, “Canto la mia terra” con Vito Mercurio in concerto.

Sezione Giovanile

Dalle ore 18:30 Vicolo Falcone: laboratorio “Creta” a cura del Maestro Francesco Capaldo e dei Professori Marzullo e Campagna.

Dalle ore 21:30, in Piazza Amendola, esposizione del progetto “Matematica e Realtà” a cura dei giovani dell’Istituto Assteas di Buccino.