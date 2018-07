"Hope, fame di vita" in scena a Cava de' Tirreni, il 18 luglio

Mercoledì 18 luglio dalle ore 21 a Cava de' Tirreni, in occasione della rassegna teatrale estiva, l’Associazione Arcoscenico presenterà lo spettacolo "Hope, fame di vita". Nel cortile del Teatro “Luca Barba”, il dramma sarà suddiviso in tre quadri. E' un inedito scritto da Luigi Sinacori e Mariano Mastuccino. I tre quadri appaiono molto diversi tra loro per stili, atmosfere, influenze e linguaggio. Hope, in un’epoca di sconvolgimenti e incertezza, ci parla di migrazioni, solitudini e altre piccole battaglie quotidiane. I testi saranno interpreti dalla sezione teatro dell’Associazione, La Bottega della Ribalta, composta da Federico Santucci, Francesca Cretella, Gianluca Pisapia, Licia Castellano, Luigi Sinacori, Maria Fiungo e Mariano Mastuccino. Per l’occasione la messa in scena vedrà la partecipazione per l’accompagnamento musicale di Lorenzo Cammarano, cantante e chitarrista dei No-easy Tastes, e della ballerina Laura Cammarota, collaboratrice come maestra e coreografa di danza classica e moderna presso l’Associazione Culturale Il Balletto.