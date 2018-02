Stagione di prosa al Teatro Verdi: in scena "Il Servo", 10 e 11 febbraio

Nuova tappa della stagione di prosa al Teatro Verdi di Salerno. Per la sezione "contemporanei - teatro civile", fuori abbonamento, in scena "Il servo", in programma sabato 10 febbraio (ore 21) e domenica 11 febbraio (ore 18.30). "Il servo" di Robin Maugham, traduzione di Lorenzo Pavolini sarà rappresentato, in ordine di apparizione, da Tony Laudadio (Richard Merton), Emilia Scarpati Fanetti (Sally Grant), Andrea Renzi (Tony Williams), Lino Musella (LesBarrett), Maria Laila Fernandez (Vera/Mabel). Regia di Andrea Renzi, Pierpaolo Sepe. Scene Francesco Ghisu.

La trama

Al centro del racconto, la vicenda di un rapporto di dominazione e assuefazione di un uomo su un altro uomo: Barrettè, un domestico che prende servizio nella casa di Tony, ricco avvocato londinese. Inizialmente, “il servo” sembra assolvere con zelo il proprio incarico, ma attraverso ambigui giochi psicologici si arriverà al rovesciamento dei ruoli "servo\padrone". Nel gioco perverso entrano in campo anche l'amico-testimone della vicenda, Richard, la fidanzata di Tony, Sally, la nipote di Barrett, Vera e la misteriosa Mabel.