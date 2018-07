"Lo chiamavano Jeeg Robot": Ilenia Pastorelli al GFF

E' giovanissima ma la gloria è arrivata presto, complice il film di esordio, "Lo chiamavano Jeeg Robot" (2016), che le ha permesso di vincere il David di Donatello per la migliore attrice protagonista. Al GFF 2018 Ilenia sbarca Ilenia Pastorelli, attrice romana, "primi passi nella danza - ricorda divertita - poi la notorietà nel 2011". Si riferisce all'edizione del Grande Fratello, durante la quale fu notata da Nicola Guaglianone, sceneggiatore del film "Lo chiamavano Jeeg Robot". Dopo aver prestato il proprio volto alla videoclip "One day" di Biagio Antonacci, canzone-omaggio a Pino Daniele, ecco gli altri importanti lavori cinematografici, a partire dal personaggio Luna in "Benedetta Follia" di Carlo Verdone.

Il saluto a Giffoni

Il suo approccio ai giovani che affollano la Cittadella del Cinema comincia con un auspicio, una speranza: “Mi auguro che i giovani - il nostro futuro - possano raccogliere e metabolizzare i messaggi che inviamo attraverso il racconto, attraverso i film". A proposito di film, “Cosa fai a Capodanno?!" è una commedia piena di sfumature e di contenuti - ha detto Pastorelli presentando - l'ultima fatica cinematografica (riprese terminate da poco). Divido il ruolo di protagoniosta con Luca Argentero ma si tratta di un film da guardare nella sua coralità, pieno di bravi attori. Il pubblico potrà assistere a una commedia noir. “Non ci resta che il crimine”, invece, è un viaggio nel tempo, nel quale interpreto un personaggio degli anni Ottanta".