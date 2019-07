“In Canto” a Paestum, in arrivo dieci grandi artisti: ecco il programma

E’ stata illustrata, questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, la rassegna “In Canto” in programma dal 30 luglio al 28 agosto presso l’Area Archeologica di Paestum. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Alfonso Gatto in sinergia con il Mibac, Regione Campania, Scabec e Parco e Museo di Paestum, è stata presentata da Filippo Trotta (presidente della Fondazione Gatto), dall’assessore comunale alla cultura Tonia Willburger e da Antonio Bottiglieri (presidente Scabec). Sono intervenute anche la consigliera comunale Paola De Roberto, Rossella Anna Tedesco in rappresentanza dell’Area Archeologica della Città dei Templi e il Maestro Matteo Fraterno.

I commenti

Molto soddisfatto per l’organizzazione della rassegna culturale il presidente Trotta: “Gli eventi vedranno protagonisti grandi nomi della scena culturale nazionale ed internazionale: dieci artisti del mondo della letteratura, del teatro, dell’arte e della critica che hanno come comune denominatore l’amore per la poesia e per l’eterno incanto che essa evoca, dando vita ad un vero e proprio incanto. In Canto gioca proprio sul ruolo del verso poetico sospeso tra il significato letterale e la sorpresa in/cantabilità”. Poi, prima di passare la parola all’assessore Willburger, ha sottolineato: “Con lei, ora, abbiamo un punto di riferimento che, ultimamente, ci è mancato”.

La diretta interessata, dopo aver portato i saluti del sindaco Enzo Napoli (assente per altri impegni istituzionali), ha ricordato che “l’amministrazione comunale è sempre stata vicina alla Fondazione Gatto e alle associazioni culturali cittadine”. “Il lavoro portato avanti, nonostante le difficoltà, dalla Fondazione Gatto – ha aggiunto – è assolutamente di qualità”. Gli ha fatto eco il presidente Bottiglieri che si è complimentato per lo “sforzo eroico” compiuto dalla Fondazione Gatto per l’organizzazione della rassegna culturale attraverso la quale “mantiene alto il livello culturale grazie alla sua presenza nel territorio salernitano”. Infine si è rivolto al neo assessore alla cultura: “La Regione - ha concluso - aspettava da tempo la sua nomina per avviare una vera riorganizzazione del settore culturale”.

