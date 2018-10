Inaugurazione mostra "I cinquant’anni del catalogo: omaggio a Mario Carotenuto"

Venerdì 26 Ottobre 2018 alle ore 19,00 la Galleria "Il Catalogo" di Lelio Schiavone e Antonio Adiletta - Salerno, via A.M. De Luca, 14 - per festeggiare i suoi Cinquant’anni (con una presentazione di Diego De Silva) inaugurerà la mostra “Omaggio a Mario Carotenuto“, 20 opere, tutte olio su tela (alcune mai esposte in pubblico, che coprono l’arco temporale che va dal 1949 al 2004), per ricordare il Maestro a distanza di un anno dalla sua scomparsa. Saranno presenti Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, e Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 24 Novembre 2018.