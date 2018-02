Inaugurazione mostra di Norberto Tedesco "Viaggio verso il futuro" alla galleria Il Catalogo

Lo strappo di Norberto Tedesco. Sabato 17 febbraio, alle ore 11,30, verrà inaugurata alla Galleria Il Catalogo la mostra dal titolo “In viaggio verso il futuro“che raccoglierà una ventina di opere di Norberto Tedesco artista svizzero, trapiantato a Giffoni Valle Piana, presentato da Vittorio Sgarbi alla Biennale di Palermo nel 2013. Artista figurativo, Tedesco, per la mostra della galleria Il Catalogo, presenterà creazioni nate dalla sua incursione nel collage e nel decollage, sulle tracce, ben evidenti, di Rotella e Hains.

È in questo ambito che ricorre a simboli del rinato contesto, sia urbano che familiare, trovando così un modo operativo nella contaminazione dell’arte dalla realtà. La sua ricerca lo porta quindi a rimodulare il poster in ogni modo possibile: quale unità di partenza per lo studio dell'aspetto materico che esso assume a contatto con la tela grezza, quale particella elementare per la costruzione di un immaginario astratto e quale studio della forma che va a costituirsi sul retro del manifesto. Gesti al posto di pennelli, lembi di carta lacerata al posto di colori.