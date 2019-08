Incanto acustico music festival: ecco il programma

Dopo aver girato il mondo accanto ad artisti di altissimo calibro Internazionale ed aver inciso per le maggiori labeljazz, frequentando i festival di tutto il mondo, i Dirty Six presentano un sound completamente innovativo, sotto la sapiente regia del pianista Claudio Filippini. Il 20 agosto, atmosfere jazz/funky contemporanee, in linea con le nuove tendenze groovy che si stanno facendo strada a partire da gruppi come Snarky Puppy: la parola d'ordine della band è "energia". Un progetto costituito da grandi personalità che, con un repertorio di composizioni originali e standard, farà vibrare gli animi, con un suono "sporco" e "cattivo" .