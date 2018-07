L'incanto di Villa Romana di Positano aperto al pubblico

La Villa Romana di Positano, uno dei più suggestivi spazi archeologici ipogei di età romana rinvenuti negli ultimi anni in Italia meridionale apre, per la prima volta al grande pubblico, MERCOLEDI' 1 AGOSTO dalle ore 9.00 alle 21.00. Dopo due importanti campagne di scavo (2003/2006; 2015/2016) il sito, di cui si conoscono le origini sin dal 1758, è pronto a mostrare i suoi tesori. I dettagli del restauro e della conseguente valorizzazione e fruizione del sito sono stati illustrati in una conferenza tenutasi a Palazzo “Ruggi D'Aragona” presso la Soprintendenza ABAP di Salerno. All'incontro, coordinato da Michele Faiella, Funzionario per la Promozione e Comunicazione – Responsabile dell'Ufficio Stampa della Soprintendenza, hanno partecipato: Francesca Casule, Soprintendente ABAP di Salerno e Avellino; Michele De Lucia, Sindaco di Positano; Silvia Pacifico, Funzionario Archeologo; Diego Guarino, Architetto e Direttore dei Lavori; Walter Tuccino, Restauratore Mibact. (V. Comunicato allegato)

INAUGURAZIONE 18 LUGLIO 2018 ALLE ORE 18

Dal 19 al 31 luglio visite gratuite per residenti a Positano. La villa aprirà al pubblico dal 1 agosto, sarà visitabile tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 21.00, ticket 15,00 euro.

ESENZIONI

Le seguenti categorie sono esenti dal pagamento del biglietto:

minori fino a 12 anni, accompagnati;

interpreti turistici dell'Unione Europea, quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

membri dell'I.C.O.M. (international council of museum);

guide turistiche dell’Unione Europea, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell’Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione del contingente stabilito dal capo dell’istituto, nel limite massimo di un turno giornaliero, secondo le indicazioni previste dal piano di sicurezza ovvero previo accordo con la struttura museale;

cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

docenti di storia dell’arte, mediante esibizione di idoneo documento;

giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative, mediante esibizione di idoneo documento comprovante l’attività professionale svolta.

Si consiglia comunque di contattare la biglietteria per concordare la visita.