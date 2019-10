Il brivido e il mistero ad Halloween: "Le confessioni di Padre Desiderio" a Trentinara

Halloween insieme alla Compagnia del Mistero, a Trentinara, Il 31 ottobre, infatti, comincia la rassegna Indaga Cilento: spettacoli itineranti in giallo ambientati nei borghi più affascinanti del territorio cilentano.



Il programma



Alle ore 20:30 presso la chiesa sconsacrata di San Nicola verrà messo in scena "Le confessioni di Padre Desiderio", spettacolo itinerante in giallo dedicato agli appassionati dell’investigazione, del teatro interattivo e dei misteri irrisolti. Dopo un primo atto durante il quale il pubblico intervenuto sarà radunato all’interno dell’ex chiesa di San Nicola, gli spettatori divisi in squadre attraverseranno le viuzze di Trentinara, al fine di raggiungere una cantina, un portico, un atrio in cui i personaggi indagati forniranno la loro versione dei fatti. Solo incrociando le informazioni fornite durante la rappresentazione con gli indizi cartacei e/o digitali, il pubblico-investigatore potrà trovare la prova regina e incastrare così l’assassino. L’indagine sarà inframmezzata da momenti di degustazione di prodotti tipici cilentani e da un buon calice di vino.





La trama



In un piccolo borgo del Cilento giunge Padre Ralph, un giovanissimo sacerdote inviato dalla curia per indagare su alcuni avvenimenti a dir poco inquietanti che da tempo sconvolgono la casa dei Padre Desiderio, curato del luogo e autore di libri di successo, ora gravemente ammalato. Tre donne aiuteranno padre Ralph nelle indagini: Maria, perpetua di padre Desiderio, Lucrezia, giovane in procinto di prendere i voti e Loca, a cui i voti sono stati vietati dallo stesso padre Desiderio. Le indagini verranno bruscamente interrotte quando un atroce delitto turberà le già precarie condizioni psichiche delle abitanti della casa di padre Desiderio. Chi sarà stato l’assassino? Toccherà a padre Ralph scovarlo e assicurarlo alla giustizia.



Info utili

Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di età compresa tra i 6 e i 99 anni. E’ sconsigliata la presenza a chi ha problemi alle coronarie!

Prezzo spettacolo più degustazione: 18 euro. Bambini 5-10 anni: 12 euro; gratis i bambini da 0 a 4 anni. Per assistere allo spettacolo è necessario prenotare al numero 3398873309.