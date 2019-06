Giffoni Valle Piana, tutto pronto per l’ "Infiorata" alla frazione Sovvieco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 30 giugno 2019, nella frazione Sovvieco di Giffoni Valle Piana si rinnova il consueto appuntamento con la tradizionale Infiorata, in occasione della ricorrenza della processione del Corpus Domini, una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa Cattolica. Questa antica usanza cristiana è stata ripresa dal 2008 dai confratelli della Confraternita della Santissima Annunziata e Monte dei Morti di Sovvieco. I volontari coloreranno il tratto di strada che conduce dall’ Oratorio della Santissima Annunziata alla Chiesa di Sant’Elia con un lungo tappeto di fiori. Sotto la direzione artistica della Maestra d’Arte Annamaria Verdolino, con la segatura colorata e migliaia di petali di fiori verranno rappresentati episodi della vita di Gesù ed avvenimenti di attualità. L’appuntamento è alle ore 19.00 con la Santa Messa che sarà preludio della solenne processione per le strade della frazione. Il rito si concluderà nella chiesa di Sant’Elia dove verrà svolta poi la benedizione eucaristica. Nella frazione verrà anche allestita una mostra fotografica di eventi e personaggi locali a cura del fotografo Costantino Cianciulli. Quello dell’Infiorata è uno degli appuntamenti molto sentiti nel comune giffonese, con tanti visitatori in arrivo dall’intera area dei Picentini. Per garantire a tutti la possibilità di poter raggiungere la frazione Sovvieco, è stato organizzato un servizio navetta gratuito con partenza da Via F.Truffaut dalle ore 15.00 fino alle ore 22.00.