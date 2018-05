Colori, profumi, tradizione: ritorna "Ogliara in fiore", il 2 e 3 giugno

Ritorna l’atteso appuntamento con "Ogliara in fiore - l'Infiorata di Salerno". Il 2 e 3 giugno, in occasione della Solennità del Corpus Domini, Ogliara si vestirà di fiori dai colori sfavillanti e si riempirà di profumi delicati e pregiati. La manifestazione, giunta quest'anno alla nona edizione, richiama un’affluenza sempre numerosa di visitatori attratti dai tappeti di fiori, frutto del lavoro attento e minuzioso della comunità di Ogliara. Bellezza e devozione, arte e tradizione si fondono nelle opere floreali (la foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina fb "Ogliara in Fiore"). L'evento è organizzato dall’Associazione-Oratorio “Il Campanile di Ogliara” della Parrocchia “Santa Maria e San Nicola in Ogliara”, membro dell’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche “Infioritalia”.



Il programma

Sabato 2 giugno, alle ore 19, Santa Messa ed a seguire benedizione dei fiori e preghiera dell'Infioratore. Alle ore 20.30, la notte dei fiori: inizio dei lavori dell'infiorata, animazione per bambini in piazza a cura di Saremo Alberi, spettacolo itinerante di musica popolare 'A Voce d'o popolo. Domenica 3 giugno, alle ore 9 e 11, Sante Messe. Alle ore 18, Solenne Celebrazione Eucaristica. A seguire, tradizionale processione del Corpus Domini con l'accompagnamento del concerto bandistico "Città di Campagna". La mattina del 3 giugno, alle ore 10, spazio a "La bolla delle storie": animazione per bambini a cura di Saremo Alberi. L'intrattenimento proseguirà la sera di domenica, alle ore 21, con l'esibiozione del concerto bandistico "Città di Campagna". Alle ore 22, infine, estrazione dei biglietti vincenti della lotteria abbinata all'evento. Durante le serate, apertura degli stand gastronomici a cura della Pro Loco Ogliara.