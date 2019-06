Infiorata di Ogliara: arte, fede e folklore nella solennità del Corpus Domini

“La storia della Salvezza” è il tema scelto per la decima edizione di "Ogliara in Fiore". Il tradizionale evento, mix di arte, fede e folklore, si terrà ad Ogliara in occasione della Solennità del Corpus Domini, il 22 e 23 giugno.

Il programma

Le strade del quartiere collinare saranno coperte con tappeti floreali dai colori sfavillanti per raccontare i momenti salienti del testo biblico. L’organizzazione della manifestazione è a cura dell'associazione parrocchiale e di promozione sociale “Il Campanile di Ogliara” con il contributo della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno.

I bozzetti

Nel corso della presentazione dell'evento, svoltasi a Palazzo di Città, alla presenza tra gli altri di Enzo Malafronte, presidente del consorzio florovivaisti campani, Don Pietro Rescigno, presidente dell’associazione "Il Campanile di Ogliara”, Domenico Guarino e Angelo Costantino, associazione “Il Campanile di Ogliara”, sono stati svelati i bozzetti delle composizioni floreali che saranno realizzate dai maestri infioratori di Ogliara, in collaborazione con gli infioratori di San Valentino Torio, Lioni (Avellino), Genazzano (Romac), Galatone (Lecce), Artena (Roma).

La foto che pubblichiamo è di archivio.