Intersos, a Salerno si brinda con l'aperitivo solidale

La cucina gourmet a sostegno della solidarietà. Domenica 29 dicembre, a partire dalle 19, presso il Via Porto Bistrot di Salerno ci sarà un aperitivo speciale per sostenere le attività del comitato salernitano di Intersos. L'aperitivo sarà curato dallo chef Gustavo Milione, padrone dei fornelli della casa, il quale realizzerà un menù ad hoc con le sue sapienti mani. Ad accompagnare la degustazione dei piatti dello chef ci saranno vino e cocktails preparati al momento.

La scheda

INTERSOS è un'organizzazione non governativa italiana senza scopo di lucro, attualmente presente in 17 paesi del mondo, fra cui Libano, Sud Sudan, Iraq. È l'unica organizzazione non governativa italiana presente in Yemen. Nata per portare aiuto alle vittime di disastri naturali, conflitti ed in generale, delle condizioni di estrema esclusione della persona, negli anni ha gestito interventi e progetti in occasione della disgregazione della Jugoslavia, in Somalia nel post-Siad Barre, nel conflitto in Cecenia con la Federazione russa, nei conflitti in Afghanistan, dopo il conflitto in Iraq, in occasione dei conflitti Darfur, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Sudan del Sud e per bonificare le mine anti-uomo disseminate in occasione di numerosi conflitti.