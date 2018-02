"Intrigo ad Ischia": Piera Carlomagno inaugura il festival del libro d'autore

Sarà Piera Carlomagno, con la presentazione del suo ultimo libro "Intrigo a Ischia", ad inaugurare il Festival del Libro d'autore a Capaccio capoluogo, nella sede dell'associazione Agorà dei Liberi, sabato 24 febbraio, alle ore 18. Il Festival del Libro d'Autore è un evento che ha un duplice obiettivo: appassionare il pubblico alla lettura attraverso la conoscenza della produzione letteraria contemporanea e l'incontro personale con gli autori; trasmettere l’amore per la cultura letteraria, in un mondo ormai dominato dalla tecnologia, dove tutto si brucia in un tweet o in un post. Il festival valorizza e promuove il patrimonio culturale e artistico, le emergenze monumentali e l’identità di una città dalla storia secolare.