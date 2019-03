La youtuber Iris Ferrari ospite de Le Cotoniere: tanta curiosità

Sabato 16 marzo sarà a Le Cotoniere di Fratte, alle ore 17, Iris Ferrari, un'ospite speciale. La youtuber che spopola tra i ragazzi presenterà il suo nuovo libro “Le nostre emozioni”, disponibile presso il punto vendita Mondadori del Centro.

Info utili

Il pass per l’accesso al firmacopie sarà distribuito presso il desk in Galleria, venerdì 15 marzo dalle ore 16:30 alle ore 20:30, sabato 16 marzo dalle ore 10:00 alle 20:00. Il pass verrà rilasciato solo in seguito alla consegna dell'apposita liberatoria che, nel caso di minore, deve essere necessariamente compilata e firmata da un genitore, accompagnata da una fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo. Dopo aver compilato liberatoria ed esibito il documento di identità, sarà necessario mostrare alla hostess il libro “Le nostre emozioni” non ancora autografato, acquistabile presso il punto vendita Mondadori de Le Cotoniere. Un pass permette l’accesso ad un solo fan.